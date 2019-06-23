Полиция Украины не принимает заявления о преступлениях военных без одобрения командования ВСУ

23 Июнь 22:10 2019-06-23T22:10:52+03:00

У бежавших военнослужащих было с собой оружие АК № 6745890 и АК № 1134894. Фото: lnr.media

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Полиция Украины на подконтрольной Киеву территории Донбасса тесно сотрудничает с командиром бригады Майстренко. Военнослужащий отдает распоряжение полицейским принимать или не принимать заявления от мирных жителей, которые жалуются на аморальное поведение боевиков ВСУ. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Стало это известно из-за случая грабежа. На днях в селе Попасная, двое боевиков ограбили пенсионера.

— Двое военнослужащих 54-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения совершили разбойное нападение на пенсионера, забрали сотовый телефон и деньги. В полиции заявление о грабеже не приняли, сославшись на указания начальника отдела не учитывать сообщения о преступлениях, совершенных военнослужащими, без согласования с командиром бригады Майстренко, — говорится в заявлении.

Но, похоже, что не все командиры бригад ВСУ имеют власть над правоохранительными органами Украины. Так, 20 июня в отделение полиции в населенном пункте Шумы были доставлены два вооруженных дезертира.

Они сбежали еще с двоими сослуживцами, местоположение которых до сих пор неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU