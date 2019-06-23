В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов
В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что 21 июня 2019 года в ходе проведения операции «Криминальное оружие» сотрудниками Жовтневого районного отделения полиции в заброшенном здании был обнаружен схрон боеприпасов.
- В районе улицы Возрождения города Луганск были обнаружены и изъяты: два автомата, два пистолета, 16 гранат, 15 запалов, 308 патронов различного калибра, - говорится в сообщении.
В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов.
Изъятое направлено в ЭКЦ МВД ЛНР. Проводится проверка.
- МВД ЛНР предупреждает: добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до 4-х лет лишения свободы, - обратились правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU