СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-23T17:24:56+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]

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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что 21 июня 2019 года в ходе проведения операции «Криминальное оружие» сотрудниками Жовтневого районного отделения полиции в заброшенном здании был обнаружен схрон боеприпасов.

- В районе улицы Возрождения города Луганск были обнаружены и изъяты: два автомата, два пистолета, 16 гранат, 15 запалов, 308 патронов различного калибра, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/716172" frameborder="0"></iframe> В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов.

Изъятое направлено в ЭКЦ МВД ЛНР. Проводится проверка.

- МВД ЛНР предупреждает: добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до 4-х лет лишения свободы, - обратились правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU