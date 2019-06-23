«Очередная перемога»: Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, прошли в гей-параде
В украинских средствах массовой информации сообщили, что по Киеву в рамках гей-парада, который назвали «Маршем равенства», прошли около тридцати военнослужащих Вооруженных сил Украины.
По словам одного из атошников-геев, добровольца одного из батальонов, принимающих участие в обстрелах республик Донбасса, Виктора Пилипенко, военные вышли поддержать равенство всех людей.
- Я огорчен ситуацией, которая сейчас складывается на Украине по отношению к геям, и признался, что часто сталкивался с нападками в Сети, - сказал Пилипенко.
Атошник-гей отметил, что в марше смогли принять участие не все военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
- К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне «ООС» и других городах, - сообщил Виктор.
ИСТОЧНИК KP.RU