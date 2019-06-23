«Очередная перемога»: Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, прошли в гей-параде

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-23T16:26:32+03:00

По улицам Киева смогли пройти не все – часть представителей ЛГТБ находятся на фронте

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В украинских средствах массовой информации сообщили, что по Киеву в рамках гей-парада, который назвали «Маршем равенства», прошли около тридцати военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По словам одного из атошников-геев, добровольца одного из батальонов, принимающих участие в обстрелах республик Донбасса, Виктора Пилипенко, военные вышли поддержать равенство всех людей.

- Я огорчен ситуацией, которая сейчас складывается на Украине по отношению к геям, и признался, что часто сталкивался с нападками в Сети, - сказал Пилипенко.

Атошник-гей отметил, что в марше смогли принять участие не все военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

- К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне «ООС» и других городах, - сообщил Виктор.

ИСТОЧНИК KP.RU