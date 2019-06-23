ВСУ улучшают маскировку запрещенной военной техники в Донбассе

23 Июнь 21:34 2019-06-23T21:34:30+03:00

В 2014 году было установлено условие перемирия, по которому Украина и ЛНР должны были отвести крупнокалиберное орудие с Донбасса. Фото: fishki.net

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Наблюдатели миссии ОБСЕ все чаще стали обнаруживать запрещенную Минскими договоренностями технику на территории Донбасса. Поэтому командование ВСУ приняло решение провести дополнительные учения, которые бы помогли служащим лучше маскировать вооружение. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения вооруженных сил Украины в зоне ответственности 25-й бригады, командование соединения активизировало проведение мероприятий по оборудованию укрытий для маскировки запрещенной техники, — говорится в заявлении.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что наблюдатели ОБСЕ не раз уже находили «тайники» ВСУ с запрещенным вооружением. Некоторые из них были расположены рядом с жилыми домами в Золотом и Светлодарске.

А новая маскировка будет мешать сотрудникам ОБСЕ идентифицировать найденную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU