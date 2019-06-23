2019-06-23T21:34:30+03:00
Политика

ВСУ улучшают маскировку запрещенной военной техники в Донбассе

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Екатерина Сорока
Поделиться:
В 2014 году было установлено условие перемирия, по которому Украина и ЛНР должны были отвести крупнокалиберное орудие с Донбасса. Фото: fishki.netВ 2014 году было установлено условие перемирия, по которому Украина и ЛНР должны были отвести крупнокалиберное орудие с Донбасса. Фото: fishki.net
Изменить размер текста:

Наблюдатели миссии ОБСЕ все чаще стали обнаруживать запрещенную Минскими договоренностями технику на территории Донбасса. Поэтому командование ВСУ приняло решение провести дополнительные учения, которые бы помогли служащим лучше маскировать вооружение. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения вооруженных сил Украины в зоне ответственности 25-й бригады, командование соединения активизировало проведение мероприятий по оборудованию укрытий для маскировки запрещенной техники, — говорится в заявлении.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что наблюдатели ОБСЕ не раз уже находили «тайники» ВСУ с запрещенным вооружением. Некоторые из них были расположены рядом с жилыми домами в Золотом и Светлодарске.

А новая маскировка будет мешать сотрудникам ОБСЕ идентифицировать найденную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Украины не принимает заявления о преступлениях военных без одобрения командования ВСУ
ДНР подаст в Гаагский суд заявление на украинских силовиков
Боевик украинского националистического батальона избил военного фельдшера
Ко Дню памяти и скорби в Донецке организовали ночной кинопоказ военного фильма
Стало известно откуда велся обстрел, в результате которого получила ранения 13-летняя девочка в Горловке
ВСУ пригласили журналистов в зону «ООС» для съемки постановочного видео
В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов
«Очередная перемога»: Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, прошли в гей-параде
ВСУ-шники сожгли поле пшеницы на юге ДНР
Победители «Забега Героев» разделили денежный приз почти 500 тысяч рублей
ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации
В Алчевске спасатели спасли троих тонущих в водохранилище подростков
Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня
В Стаханове прошел открытый кубок Донбасса по мотокроссу