2019-06-23T14:13:27+03:00
Политика

ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации

Они пытаются заставить Народную милицию ДНР открыть ответный огонь на глазах у иностранцев
Екатерина Сорока
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Все обстрелы населенных пунктов задокументированы, а сами материалы переданы международным организациям. Фото: ru.tsn.uaВсе обстрелы населенных пунктов задокументированы, а сами материалы переданы международным организациям. Фото: ru.tsn.ua
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Перед приездом иностранной делегации на позиции ВСУ в Донбассе украинские силовики увеличили количество обстрелов для того, чтобы спровоцировать Народную милицию ДНР открыть ответный огонь.

Тогда иностранные гости смогли бы поверить в отчеты ВСУ о том, что НМ ДНР нарушает Минские договоренности. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

— В этой связи, обращаемся к руководству европейских стран с требованием повлиять на свои военные ведомства, которые всё больше превращают конфликт в Донбассе в личный военный полигон, не считаясь с последствиями для мирного населения Республик, — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня Представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустили по территории Республики больше 340 единиц боеприпасов и повредили 10 жилых домов.

На следующий день обстановка на передовой вернулась в прежнее состояние. И украинские силовики значительно снизили свою активность в обстрелах населенных пунктов ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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