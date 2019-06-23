ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации
Перед приездом иностранной делегации на позиции ВСУ в Донбассе украинские силовики увеличили количество обстрелов для того, чтобы спровоцировать Народную милицию ДНР открыть ответный огонь.
Тогда иностранные гости смогли бы поверить в отчеты ВСУ о том, что НМ ДНР нарушает Минские договоренности. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.
— В этой связи, обращаемся к руководству европейских стран с требованием повлиять на свои военные ведомства, которые всё больше превращают конфликт в Донбассе в личный военный полигон, не считаясь с последствиями для мирного населения Республик, — говорится в сообщении.
Напомним, что 22 июня Представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустили по территории Республики больше 340 единиц боеприпасов и повредили 10 жилых домов.
На следующий день обстановка на передовой вернулась в прежнее состояние. И украинские силовики значительно снизили свою активность в обстрелах населенных пунктов ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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