2019-06-23T15:43:40+03:00
Политика

ВСУ-шники сожгли поле пшеницы на юге ДНР

Это произошло во время обстрела Тельмановского района
Екатерина Сорока
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За период с 22 по 23 июня в ДНР было ликвидировано 40 пожаров. Фото: vkurmane.ruЗа период с 22 по 23 июня в ДНР было ликвидировано 40 пожаров. Фото: vkurmane.ru
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23 июня украинские силовики рано утром начали обстрел населенных пунктов Республики. Под обстрел также попал Тельмановский район. Из-за чего загорелось пшеничное поле. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— 23 июня возле села Луково Тельмановского района ДНР на сельскохозяйственных полях госпредприятия «Зоря-Агро» произошел пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ. Известно, что он произошел из-за попадания на поле взрывоопасного предмета, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС ДНР. Для того, чтобы потушить пожар на поле понадобилось две машины и восемь человек из личного состава ведомства.

После того, как опасная ситуация миновала, сотрудники МЧС установили, что огнем на корню было уничтожено два гектара пшеницы.

Кроме того, пострадали даже ближайшие шесть гектаров земли, которые находятся у места возгорания. Огонь перебросился на другой участок из-за неубранной сухой травы и веток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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