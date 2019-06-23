2019-06-23T12:07:36+03:00
Происшествия

В Алчевске спасатели спасли троих тонущих в водохранилище подростков

Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ok.ru/irminoteplФото: ok.ru/irminotepl
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Спасатели Луганской Народной Республики сообщили, что спасли троих подростков на Исаковском водохранилище в Алчевске.

- Трое подростков 2005 года рождения пытались переплыть водохранилище, но не смогли самостоятельно доплыть до берега, - говорится в сообщении. - Сотрудники МЧС в Алчевске на Исаковском водохранилище спасли подростков.

Спасатели Алчевской спасательно-водолазной станции доставили подростков на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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