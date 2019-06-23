2019-06-23T11:26:51+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили в СЦКК
Екатерина Сорока
Поделиться:
ВСУ также использует стрелковое оружие калибром меньше 12,7 миллиметров, но оно в общую статистику СЦКК не входит. Фото: lnr.mediaВСУ также использует стрелковое оружие калибром меньше 12,7 миллиметров, но оно в общую статистику СЦКК не входит. Фото: lnr.media
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки украинская сторона девять раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по трем направлениям Республики 25 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации в переговорном процессе.

Для обстрелов населенных пунктов Республики силовики использовали крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы и гранатометы.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Горловка (поселок шахты имени «Изотова»), Донецкий аэропорт, Ленинское, Саханка, а также поселок шахты «Трудовская», — говорится в сообщении.

В результате сегодняшнего обстрела Республика понесла потери. Как ранее сообщалось, в Горловке ранение получила 13-летняя девочка. Сейчас она находится в городской больнице.

А в поселке шахты «Трудовская» зафиксированы повреждения двух жилых домов.

— На улице Саранская в доме номер десять замечены повреждения кровли, остекления и хозпостроек. Через два участка по той же улице в восьмом доме также зафиксированы повреждения хозяйственных построек, — сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победители «Забега Героев» разделили денежный приз почти 500 тысяч рублей
ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации
В Алчевске спасатели спасли троих тонущих в водохранилище подростков
В Стаханове прошел открытый кубок Донбасса по мотокроссу
В ЛНР продлили действие высшего класса пожарной опасности
ВСУ выпустили по ЛНР 100 боеприпасов
Тучи над городом! Воскресным утром дончане наслаждались облаками
В Горловке ранена 13-летняя девочка
Из - за жары в Донецке участились обмороки
Олимпийский день бега завтра стартует в Донецке
«Фейкометы заряжены!» Украинские журналисты готовят очередную постановку
Украинские вояки хранят оружие и снаряды в сараях у мирного населения
Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, примут участие в гей-параде
Дончане все чаще встречают краснокнижного жука-оленя
В военном приюте для бездомных животных впервые пройдет благотворительная выставка собак
На пункте пропуска станица Луганская умер 70-летний мужчина
Причина обострения на фронте ДНР - гость из военного комитета Евросоюза
В память о Великой Отечественной: митинг на Саур-Могиле начали в 4 утра
Обстрелы ДНР: украинскими снарядами разрушен дом на Трудовских
В ДНР стартовали соревнования "Забег героев"
В четыре часа утра в Луганске зажгли свечи в память о жертвах фашизма
Обстрелы ДНР: Около 350 снарядов прилетело со стороны Украины за сутки
Почему горел рынок в Енакиево?
Пожар на Щетинина в Донецке: выгорели квартиры на трех этажах