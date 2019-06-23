Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-23T11:26:51+03:00

ВСУ также использует стрелковое оружие калибром меньше 12,7 миллиметров, но оно в общую статистику СЦКК не входит. Фото: lnr.media

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки украинская сторона девять раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по трем направлениям Республики 25 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации в переговорном процессе.

Для обстрелов населенных пунктов Республики силовики использовали крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы и гранатометы.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Горловка (поселок шахты имени «Изотова»), Донецкий аэропорт, Ленинское, Саханка, а также поселок шахты «Трудовская», — говорится в сообщении.

В результате сегодняшнего обстрела Республика понесла потери. Как ранее сообщалось, в Горловке ранение получила 13-летняя девочка. Сейчас она находится в городской больнице.

А в поселке шахты «Трудовская» зафиксированы повреждения двух жилых домов.

— На улице Саранская в доме номер десять замечены повреждения кровли, остекления и хозпостроек. Через два участка по той же улице в восьмом доме также зафиксированы повреждения хозяйственных построек, — сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU