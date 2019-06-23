Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки украинская сторона девять раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по трем направлениям Республики 25 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации в переговорном процессе.
Для обстрелов населенных пунктов Республики силовики использовали крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, минометы и гранатометы.
— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Горловка (поселок шахты имени «Изотова»), Донецкий аэропорт, Ленинское, Саханка, а также поселок шахты «Трудовская», — говорится в сообщении.
В результате сегодняшнего обстрела Республика понесла потери. Как ранее сообщалось, в Горловке ранение получила 13-летняя девочка. Сейчас она находится в городской больнице.
А в поселке шахты «Трудовская» зафиксированы повреждения двух жилых домов.
— На улице Саранская в доме номер десять замечены повреждения кровли, остекления и хозпостроек. Через два участка по той же улице в восьмом доме также зафиксированы повреждения хозяйственных построек, — сообщает Представительство ДНР в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU
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