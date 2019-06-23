В Стаханове прошел открытый кубок Донбасса по мотокроссу
Организовали мотокросс мотоклуб «Ночные волки. Донбасс» и Республиканская автомобильная федерация при содействии администрации Стаханова.
В мэрии Стаханова рассказали, что соревнованиях приняли участие 50 человек в возрасте от пяти до 70 лет из разных городов Луганской и Донецкой Народных Республик. Спортсмены, выступавшие на мотоциклах, мотоциклах с колясками и квадрациклах, боролись за победу в девяти классах.
- Я хотел бы поблагодарить наших спортсменов и любителей за такое массовое участие в Открытом кубке Донбасса по мотокроссу. Вы все уже победители, так как в наше военное время подходить так серьезно к спорту является большой победой всех нас, – обратился к участникам соревнований депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов.
ИСТОЧНИК KP.RU