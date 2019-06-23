2019-06-23T10:09:29+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ЛНР 100 боеприпасов

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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В Управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня.

- За минувшие сутки украинские боевики дважды нарушили режим перемирия в ЛНР, выпустив по территории Республики почти 100 боеприпасов, - говорится в сообщении.

ВСУ применяли крупнокалиберное и стрелковое оружие.

- Применялось вооружение БМП-1, СПГ, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

По данным НМ ЛНР, обстрелам подверглись Лозовое и Логвиново. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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