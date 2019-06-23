ВСУ выпустили по ЛНР 100 боеприпасов
Об этом сообщили в НМ Республики
Фото: warfiles.ru
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В Управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня.
- За минувшие сутки украинские боевики дважды нарушили режим перемирия в ЛНР, выпустив по территории Республики почти 100 боеприпасов, - говорится в сообщении.
ВСУ применяли крупнокалиберное и стрелковое оружие.
- Применялось вооружение БМП-1, СПГ, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
По данным НМ ЛНР, обстрелам подверглись Лозовое и Логвиново. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU