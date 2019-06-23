Ко Дню памяти и скорби в Донецке организовали ночной кинопоказ военного фильма

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-23T20:04:32+03:00

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В ночь на 22 июня на бульваре Пушкина в Донецке прошел ночной сеанс военного фильма «Т-34». Показ картины состоялся под открытым небом. Так что каждый мог присоединиться к просмотру картины. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— В ночь с 21 на 22 июня на бульваре Пушкина в Донецке общественная организации «Молодая Республика» провела кинопоказ военно-патриотического фильма «Т-34» ко Дню памяти и скорби, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме выпускных вечеров 22 июня в ДНР также решили вспомнить о годовщине начала Великой Отечественной войны. Воспользовавшись моментом, что с 21 на 22 июня в Республике отменили комендантский час, активисты из общественной организации сами провели ночной показ военных фильмов.

Для эксклюзивного кинопоказа картины выбирали сами жители Республики в социальных сетях. В итоге выбор пал киноновинку этого года – военно-приключенческий боевик режиссера Алексей Сидорова «Т-34».

ИСТОЧНИК KP.RU