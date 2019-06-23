Победители «Забега Героев» разделили денежный приз почти 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-23T14:40:15+03:00

Всего участвовало в забеге больше 300 спортсменов

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22 июня на экстрим-полигоне «Забега Героев» прошло награждение шести команд-призеров соревнований. Они разделили между собой призовой фонд в размере 440 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

- Первое место по итогам соревнований заняли команды из Донецка и подконтрольного Украине Артемовска. Каждая из команд была поощрена денежными премиями по 90 000 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Борьба за вторые и третьи места также была напряженная. За денежные призы (70 и 60 тысяч рублей) соревновались команды из Донецка, сборные городов Республики и с подконтрольных Украине Константиновки и Угледара.

Вторая половина призового фонда будет разыграна уже сегодня – 23 июня. Его разделят спортсмены, которые решились пройти экстремальный путь героя в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU