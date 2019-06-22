Из - за жары в Донецке участились обмороки
В Донецке уже несколько недель держится рекордная жара. Термометры стабильно показывают за тридцать, а раскаленный асфальт и выхлопные газы от машин делают городскую атмосферу более агрессивной.
- Лето нас ждет долгое и теплое, - говорит "КП" терапевт горбольницы № 20 Марина Сергиенко. - Гипертоникам, сердечникам мы советуем выходить до 9 утра, и после 8 вечера. Слушают рекомендации не все. Посмотрите, в полдень сколько пожилых людей в транспорте! Некоторым становится плохо. А вчера на скорой доставили парня - 23 года. стало плохо на Привокзальной площади. Потерял сознание, кровь пошла носом. Люди на остановке подумали - наркоман, и скорую вызвали только минут через тридцать.
В жару рекомендации врачей традиционны: головной убор, бутылка прохладной воды и прописанные лечащим врачем лекарства в сумке.
Если стало плохо - отойти в тень. Полить лицо и руки до локтя, шею водой. И, по возможности, быть под прямыми лучами солнца не более 20 минут..
ИСТОЧНИК KP.RU