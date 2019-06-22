Из - за жары в Донецке участились обмороки

СЕГОДНЯ 21:06 2019-06-22T21:06:18+03:00

В жару теряют сознание не только пожилые, но и молодые люди. ФОТО: ВКонтакте

Теряют сознание не только пожилые, но и молодые люди

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В Донецке уже несколько недель держится рекордная жара. Термометры стабильно показывают за тридцать, а раскаленный асфальт и выхлопные газы от машин делают городскую атмосферу более агрессивной.

- Лето нас ждет долгое и теплое, - говорит "КП" терапевт горбольницы № 20 Марина Сергиенко. - Гипертоникам, сердечникам мы советуем выходить до 9 утра, и после 8 вечера. Слушают рекомендации не все. Посмотрите, в полдень сколько пожилых людей в транспорте! Некоторым становится плохо. А вчера на скорой доставили парня - 23 года. стало плохо на Привокзальной площади. Потерял сознание, кровь пошла носом. Люди на остановке подумали - наркоман, и скорую вызвали только минут через тридцать.

В жару рекомендации врачей традиционны: головной убор, бутылка прохладной воды и прописанные лечащим врачем лекарства в сумке.

Если стало плохо - отойти в тень. Полить лицо и руки до локтя, шею водой. И, по возможности, быть под прямыми лучами солнца не более 20 минут..

ИСТОЧНИК KP.RU