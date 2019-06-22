2019-06-22T21:06:40+03:00
Спорт

Олимпийский день бега завтра стартует в Донецке

Забег посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Главное, чтобы акции не помешала жара. Фото: aif.uaГлавное, чтобы акции не помешала жара. Фото: aif.ua
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В Донецке у памятника Сергею Бубке 23 июня стартует Олимпийский день бега, посвященный 125-летию создания Международного олимпийского комитета.

В программе - забег на 1000 м и спортивные эстафеты для детей. Начало в 9:30.

Принять участие могут все желающие. Вход и участие свободное.

Кроме того, в ДНР стартовали соревнования "Забег героев", которые давно объединили в Донецке любителей экстремального спорта из ДНР, России и подконтрольных Киеву районов Донбасса. Старт состязаниям был дан на экстрим-полигоне «Авдотьино» в Ленинском районе города.

Сегодня за победу начали борьбу три десятка команд. Большинство из них — 25 команд — представлены жителями ДНР, три образованы участниками из подконтрольных Киеву районов, еще две — жителями Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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