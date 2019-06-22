Олимпийский день бега завтра стартует в Донецке
В Донецке у памятника Сергею Бубке 23 июня стартует Олимпийский день бега, посвященный 125-летию создания Международного олимпийского комитета.
В программе - забег на 1000 м и спортивные эстафеты для детей. Начало в 9:30.
Принять участие могут все желающие. Вход и участие свободное.
Кроме того, в ДНР стартовали соревнования "Забег героев", которые давно объединили в Донецке любителей экстремального спорта из ДНР, России и подконтрольных Киеву районов Донбасса. Старт состязаниям был дан на экстрим-полигоне «Авдотьино» в Ленинском районе города.
Сегодня за победу начали борьбу три десятка команд. Большинство из них — 25 команд — представлены жителями ДНР, три образованы участниками из подконтрольных Киеву районов, еще две — жителями Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU