«Фейкометы заряжены!» Украинские журналисты готовят очередную постановку
Журналисты незалежной продолжают производство фейковых репортажей с позиций украинских военных. В этот раз съемки проходят в зоне ответственности 25-й бригады вооруженных сил Украины. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- В зоне ответственности 25-й бригады отмечена работа корреспондентских групп украинских телеканалов. Готовятся постановочные репортажи об обстрелах украинских позиций для последующего обвинения руководства Республики и командования Народной милиции, - говорит Филипоненко.
Украинские журналисты регулярно готовят постановочные репортажи, в которых обвиняют «сепаратистов» в нарушении перемирия и выхваляют «героических» военных незалежной, придумывая им подвиги.
ИСТОЧНИК KP.RU