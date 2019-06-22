2019-06-22T20:44:52+03:00
Политика

«Фейкометы заряжены!» Украинские журналисты готовят очередную постановку

Съемки проводятся в зоне ответственности 25-й бригады вооруженных сил Украины
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Украинских журналистов регулярно используют для провокаций в Донбассе. Фото: 5633.com.uaУкраинских журналистов регулярно используют для провокаций в Донбассе. Фото: 5633.com.ua
Изменить размер текста:

Журналисты незалежной продолжают производство фейковых репортажей с позиций украинских военных. В этот раз съемки проходят в зоне ответственности 25-й бригады вооруженных сил Украины. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В зоне ответственности 25-й бригады отмечена работа корреспондентских групп украинских телеканалов. Готовятся постановочные репортажи об обстрелах украинских позиций для последующего обвинения руководства Республики и командования Народной милиции, - говорит Филипоненко.

Украинские журналисты регулярно готовят постановочные репортажи, в которых обвиняют «сепаратистов» в нарушении перемирия и выхваляют «героических» военных незалежной, придумывая им подвиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из - за жары в Донецке участились обмороки
Олимпийский день бега завтра стартует в Донецке
Украинские вояки хранят оружие и снаряды в сараях у мирного населения
Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, примут участие в гей-параде
Дончане все чаще встречают краснокнижного жука-оленя
В военном приюте для бездомных животных впервые пройдет благотворительная выставка собак
На пункте пропуска станица Луганская умер 70-летний мужчина
Причина обострения на фронте ДНР - гость из военного комитета Евросоюза
В память о Великой Отечественной: митинг на Саур-Могиле начали в 4 утра
Обстрелы ДНР: украинскими снарядами разрушен дом на Трудовских
В ДНР стартовали соревнования "Забег героев"
В четыре часа утра в Луганске зажгли свечи в память о жертвах фашизма
Обстрелы ДНР: Около 350 снарядов прилетело со стороны Украины за сутки
Почему горел рынок в Енакиево?
Пожар на Щетинина в Донецке: выгорели квартиры на трех этажах