«Фейкометы заряжены!» Украинские журналисты готовят очередную постановку

СЕГОДНЯ 20:44 2019-06-22T20:44:52+03:00

Украинских журналистов регулярно используют для провокаций в Донбассе. Фото: 5633.com.ua

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Журналисты незалежной продолжают производство фейковых репортажей с позиций украинских военных. В этот раз съемки проходят в зоне ответственности 25-й бригады вооруженных сил Украины. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В зоне ответственности 25-й бригады отмечена работа корреспондентских групп украинских телеканалов. Готовятся постановочные репортажи об обстрелах украинских позиций для последующего обвинения руководства Республики и командования Народной милиции, - говорит Филипоненко.

Украинские журналисты регулярно готовят постановочные репортажи, в которых обвиняют «сепаратистов» в нарушении перемирия и выхваляют «героических» военных незалежной, придумывая им подвиги.

ИСТОЧНИК KP.RU