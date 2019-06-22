Украинские вояки хранят оружие и снаряды в сараях у мирного населения

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-22T20:41:40+03:00

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В оборонное ведомство Луганской Народной Республики продолжает поступать информация о фактах нарушения требований хранения боеприпасов в зоне ответственности соединений и воинских частей в зоне «операции объединенных сил».

Военные незалежной используют сельскохозяйственные постройки в поселках вблизи линии разграничения для хранения боеприпасов. Это противоречит нормам безопасности. Такое заявление сделал офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Склады со снарядами находятся в населенных пунктах либо на их окраинах. В зонах ответственности 25-й и 14-й бригад на складах ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Новоайдар, Алексеевка и Широкий для хранения боеприпасов используют сельскохозяйственные постройки, – заявил Филипоненко. – Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности, а в условиях установившейся пожароопасной погоды могут привести к жертвам среди местного населения.

Это не первый подобный случай. До этого сообщалось о том, что киевские силовики разместили бронетехнику вблизи жилых домов и на участке разведения сил и средств в Золотом.

Жители окраин поселков, которые сейчас находятся под контролем незалежной, говорят, что порой украинские военные в «принудительном» порядке используют их сараи для своих целей – хранения оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU