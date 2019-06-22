Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, примут участие в гей-параде

СЕГОДНЯ 20:10 2019-06-22T20:49:20+03:00

Остальные извращенцы принять участие не могут - служат в Донбассе, обстреливая дончан

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Дончане догадывались, что стрелять в мирных граждан могут только извращенцы и это подтвердилось.

Шествие военных извращенцев, запланированное в Киеве на завтра, инициировал доброволец нацбатальона «Донбасс» Витя Пилипенко с позывным то ли "Француз" то ли "Аннушка". Кстати, в армии он боялся признаться в своей ориентации.

Сейчас он создал группу "Военные ЛГБТ и их союзники", куда приглашает ЛГБТ-ветеранов и ветеранок, а также тех, кто воюет сейчас.

Атошник даже сделал каминг-аут в 2018 году, то есть признался всем в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

По его словам, в составе гей-парада войдет около 15 человек.

- Поддержите марш равности – запишитесь в нашу колонну военных ЛГБТ и союзников… Будем идти вместе с другими колоннами впереди, — написал он в Facebook.

По его словам, к сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне ООС и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU