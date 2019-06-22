2019-06-22T19:13:59+03:00
Общество

Дончане все чаще встречают краснокнижного жука-оленя

Рогач облюбовал дубовые леса Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такие красавцы уже не редкость в Донбассе. Фото: ВКонтактеВот такие красавцы уже не редкость в Донбассе. Фото: ВКонтакте
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Этот краснокнижный жук является вторым по величине в мире. Местные жители все чаще стали встречать его в районе от Енакиево до Макeeвки.

А вот интересные факты об этом насекомом. Самка жука-оленя откладывает до 20 яиц, выгрызая для них специальные камеры в коре гнилых деревьев. Чаще всего личинки находятся в корнях старых, гниющих деревьев, пнях и очень редко на ветвях. В заболевших, но живых деревьях личинок нет. Они питаются исключительно мертвой древесиной. Также очень редко их можно встретить в плодовых деревьях. Черешчатый дуб – их самое излюбленное место.

Спаривание жуков-оленей происходит на дереве в течение 2-3 часов.

Насекомое жук-олень при полете держит туловище практически вертикально, поскольку рога жука-оленя сильно перевешивают;

Жуки могут быть агрессивными. Самцы часто устраивают гладиаторские бои друг с другом. Причиной может выступать самка или еда. Чтобы запугать противника, самец жука-оленя становится на задние лапы и поднимает свое тело вверх. Бой происходит с помощью мандибул (рогов). Когда одному из противников удается обхватить второго рогами, победитель сбрасывает проигравшего с ветки;

Самка жука-оленя может укусить с помощью нижних челюстей, при этом ее укус настолько сильный, что она может прокусить кожу на пальце человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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