2019-06-22T17:58:38+03:00
Политика

На пункте пропуска станица Луганская умер 70-летний мужчина

Старики продолжают умирать на блок-постах в изнуряющих пенсионных вояжах
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для пожилых людей блокпосты - настоящее испытание. Фото: novorosinform.orgДля пожилых людей блокпосты - настоящее испытание. Фото: novorosinform.org
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Продолжают умирать наши старики на блок-постах. Кроме прочего, этому способствует небывалая жара, которая стоит сейчас в Донбассе.

На контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» скончался 70-летний мужчина, житель Донбасса. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на оккупированной ВСУ территории ДНР и ЛНР Лисянский.

- На КПВВ Станица-Луганская скончался мужчина 1949 года, он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта. Это далеко не первый случай. К тому же все чаще дончане высказывают замечания на неудовлетворительную работу пунктов пропуска со стороны ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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