2019-06-22T15:48:10+03:00
Общество

В память о Великой Отечественной: митинг на Саур-Могиле начали в 4 утра

День памяти и скорби прошел в ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Этой молодежи знакома и новая война. Фото: ДАНЭтой молодежи знакома и новая война. Фото: ДАН
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Пусть война за окном не затихает, но жители ДНР сегодня в День памяти и скорби провели в 4:00 митинг на легендарном кургане Саур-Могила. В память о другой страшной войне, начавшейся 78 лет назад.

- Ровно в 4:00, в День памяти и скорби, в рамках проекта «Эхо времен» общественное движение «Донецкая Республика» организовало митинг на территории мемориального комплекса «Саур-Могила», – говорится в сообщении.

Почтить память павших в годы ВОВ собрались около 300 человек.

- Сегодня весь мир вспоминает трагическую дату ХХ века, в этот день миллионы людей несут цветы и свечи к мемориальным комплексам. Это наш общий долг – почтить память наших защитников и рассказать подрастающему поколению о войне, – обратился к присутствующим руководитель ОД «Молодая Республика» Макаров.

Собравшиеся почтили память героев ВОВ минутой молчания. После они возложили цветы к Вечному Огню и к могилам защитников ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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