2019-06-22T14:10:12+03:00
Спорт

В ДНР стартовали соревнования "Забег героев"

Они проходят восьмой раз в течение четырех лет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На данный момент уже финишировали первые пять команд. Они прошли трассу примерно за 50 минут. Фото: ДАННа данный момент уже финишировали первые пять команд. Они прошли трассу примерно за 50 минут. Фото: ДАН
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Сегодня стартовали Республиканские физкультурно-спортивные соревнования «Забег Героев», которые давно объединили в Донецке любителей экстремального спорта из ДНР, России и подконтрольных Киеву районов Донбасса. Старт состязаниям был дан на экстрим-полигоне «Авдотьино» в Ленинском районе города.

Сегодня за победу начали борьбу три десятка команд. Большинство из них — 25 команд — представлены жителями ДНР, три образованы участниками из подконтрольных Киеву районов, еще две — жителями Санкт-Петербурга.

- Восьмой раз в течение четырех лет мы проводим соревнования «Забег Героев». Они уже стали традиционными и пользуются огромной популярностью, ведь если в начале число участников составляло 30 человек, то в этом году их уже более трех сотен, — сказал министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков, открывший состязания.

Команды стартовали на трассе с препятствиями общей протяженностью около восьми километров. Наиболее сложными из преград являются: «Подвесные колеса», «Эверест» (подъем при помощи рук по канату), «Кольца» (передвижение на руках по подвесным кольцам) и «Горящая машина» (нужно проползти в грязи под машиной). Новыми в этом году стали испытания «Рукоход» (гимнастический снаряд для передвижения висом на руках, состоящий из ряда подвесных петель) и «Центрифуга» (автомобильные шины расположены в два ряда вертикально, между ними и должны пробраться участники).

А завершатся соревнования 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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