В четыре часа утра в Луганске зажгли свечи в память о жертвах фашизма

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-22T13:36:22+03:00

Именно в это время 48 лет назад на СССР напала гитлеровская Германия

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Международную акцию "Свеча памяти" у Пилона Славы в центре столицы ЛНР поддержали более 50 человек. Луганчане в четыре часа утра - время нападения фашисткой Германии на СССР - зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Председатель Народного Совета Денис Мирошниченко отметил, что луганчане пришли в самую короткую ночь года к Пилону Славы, "чтобы вспомнить одну из самых трагических дат нашего Отечества", и напомнил, что акция "Свеча памяти" проводилась в Луганске даже в июне 2014 года, когда город уже активно обстреливали украинские каратели.

Позже состоялся митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялся у Пилона Славы в Луганске.

Представители властей Республики и Луганска, активисты молодежных организаций ЛНР, общественники, жители города возложили гирлянду и цветы к Пилону Славы, Могиле Неизвестного солдата, памятнику жителям Луганщины, павшим от рук карателей-националистов из ОУН-УПА и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и конфликта в Донбассе. Также в память о защитниках Отечества трижды прозвучал ружейный залп.

ИСТОЧНИК KP.RU