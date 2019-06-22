2019-06-22T12:33:10+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: Около 350 снарядов прилетело со стороны Украины за сутки

Продолжаются обстрелы Саханки, Докучаевска, Спартака
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Со стороны ВСУ продолжаются обстрелы ЛДНР.Со стороны ВСУ продолжаются обстрелы ЛДНР.
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Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 16 раз, — отметил он. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 341 единица.

Якубов уточнил, что под огнем украинской армии оказались: район аэропорта на севере Донецка, села Спартак и Веселое; прилегающий к Ясиноватой поселок Минеральное; Докучаевск, а также села Григоровка, Ленинское, Коминтерново, Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись: минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По уточненным данным СЦКК, в селах Коминтерново и Ленинское в результате обстрелов в общей сложности повреждены 10 домостроений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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