Почему горел рынок в Енакиево?

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-22T13:53:59+03:00

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Пожар в центре Енакиево между супермаркетом "Обжора" и ЦУМом. Возгорание произошло в субботу 21 июня, около 18 часов.

Был уничтожен ряд вещевых ларьков. Огонь удалось остановить прежде, чем он перекинулся бы на рядом стоящие крупные магазины. Пострадавших нет - к тому времени люди уже ушли с работы.

Зрелище собрало толпу зевак. Фото: Ильи Богатикова

Свидетели также сообщают, что МЧС приехали в течение 7-10 минут, а их пожарная часть находится в 100 метрах (в прямом смысле) от места пожара. В данный момент происходит разбор сгоревшего.

- В этих ларьках много вещей, обуви, разного пластика и т.д. Всё вспыхнуло, как спичка, - говорят местные жители. Причина возгорания ещё устанавливается.

Местные говорят о разборках конкурентов между собой. Возможно, они и стали причиной пожара. Все это очень напоминает 90-е, когда производство стояло, зарплаты задерживались, а люди превращались в агрессивных зверей в борьбе за выживание.

ИСТОЧНИК KP.RU