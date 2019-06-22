Пожар на Щетинина в Донецке: выгорели квартиры на трех этажах

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-22T09:33:52+03:00

Ранним утром огонь разгорелся на втором этаже, охватил третий и четвертый этажи и даже на седьмом - у людей расплавились обшивка балконов и мебель

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Пожар в этом доме по адресу Щетинина, 44 случается не впервые. Причина - неблагополучный жилец, страдающий алкоголизмом и курящий в постели. Об этом прекрасно известно всем соседям, но управу на алкоголика найти не могут.

В этот раз огонь вспыхнул в раннее субботнее утро - в начале пятого, когда все жильцы мирно спали. Пламя, вспыхнувшее на втором этаже, моментально охватило третий и четвертый этажи. Пожар был такой силы, что даже у людей на седьмом этаже расплавилась обшивка балкона и мебель в квартире. А что не расплавилось, покрылось копотью.

Пожарным удалось справиться с огнем, но, как минимум, три квартиры выгорели.

Сухие сводки МЧС сообщают: пострадало 3 человека: мужчина 1959 г.р. - не госпитализирован; женщина 1947 г.р. - в тяжелом состоянии госпитализирована в лечебное учреждение г. Донецка. А кроме того сильно угорел 3-х летний ребенок. Сейчас он госпитализирован.

Спасатели ГПСО г. Донецк вывели пострадавших из двух квартир по лестничному маршу на свежий воздух и передали медицинским работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU