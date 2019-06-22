2019-06-22T07:56:19+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня: до +35 и это не предел

День обещают достаточно знойным и без дождей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Осадков сегодня в ЛНР не предвидится. Фото: Евгении КарпачевойОсадков сегодня в ЛНР не предвидится. Фото: Евгении Карпачевой
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Луганск не отстает от Донецка и сегодня там будет достаточно жарко. Температура воздуха в ЛНР 22 июня будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 35 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 21 июня до 21.00 22 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 30-35 градусов жары, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 33-35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 32-34 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 18-20 градусов ночью до 31-33 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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