Погода в Донецке сегодня: жаркий день без осадков

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-22T07:34:33+03:00

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Июнь в Донецке выдался на редкость жарким, хотя дончан не удивить зноем - редкое лето обходится без него. Вот и сегодня, в субботу, 22 июня день будет достаточно жарким.

Температура воздуха утром +20, +29; днем +33, +34; вечером +30, +26; ночью +24, +26 Давление составит 746 - 748 мм. Ветер северо-восточный 2 - 5 м\с. День ожидается ясным. Без осадков. Солнце взойдет в 04:27 и зайдёт в 20:34.

В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу». По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU