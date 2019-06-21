2019-06-21T18:22:16+03:00
Политика

Басурин: ВСУ за неделю выпустили по Республике 193 снаряда и 389 мин

Под артиллерийским огнем оказались 14 городов и сел
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин: ВСУ за неделю выпустили по Республике 193 снаряда и 389 мин. Фото: news-front.infoЭдуард Басурин: ВСУ за неделю выпустили по Республике 193 снаряда и 389 мин. Фото: news-front.infoФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за неделю 100 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Всего за прошедшую неделю зафиксировали сто обстрелов по районам четырнадцати городов и сел Республики с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120- и 82 миллиметра, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - сказал он.

После обстрела Доломитного военные ДНР обнаружили под Горловкой часть 120-миллиметровой фосфорной мины ВСУ. Украинские вояки за неделю четыре раза обстреляли Доломитное.

По словам Басурина, в общей сложности по территории ДНР выпущено 193 снаряда и 389 мин, из них 232 – калибром 120 миллиметров. В результате один военнослужащий убит, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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