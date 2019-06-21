2019-06-21T17:07:58+03:00
Политика

Экстренное заявление Народной милиции: ВСУ подожгли зажигательными снарядами семь домов в Ленинском

Украинские вояки чаще стали использовать «зажигалки», чтобы заставить людей покинуть свои дома
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Эдуард Басурин: «Украинские военные чаще стали использовать зажигательные боеприпасы». Фото: Официальный сайт ДНРЭдуард Басурин: «Украинские военные чаще стали использовать зажигательные боеприпасы». Фото: Официальный сайт ДНР
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, в 13:30 боевики Гнатова из 36-й бригады обстреляли населённый пункт Ленинское из вооружения БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов, с применением зажигательных боеприпасов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В результате обстрела бандитам удалось поджечь несколько жилых домов, огонь с которых быстро перекинулся на соседние постройки. На данный момент пожар семи домов удалось локализовать сотрудникам МЧС Республики, - сказал он.

Басурин обратил внимание международных организаций на участившиеся попытки украинских карателей использовать зажигательные боеприпасы против мирного населения, с целью вынудить их оставить свои дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Басурин: ВСУ за неделю выпустили по Республике 193 снаряда и 389 мин
Комбриг ВСУ лишал премий бойцов, переводя деньги своим родственникам
ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы
Денис Пушилин поручил максимально использовать местные лагеря и пансионаты для оздоровления детей
В Горловке пройдет открытый турнир «Конный Туризм»
Спектакль донецкого драмтеатра "Каренин" будет закрывать международный фестиваль в России
В Седово отремонтировали улицу Комсомольскую
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 60 снарядов и мин
Почти половина жителей Украины высказалась за мир в Донбассе – соцопрос
Почти 3 тысячи юных жителей Луганска отдыхают в пришкольных лагерях
В Макеевке полицейские раскрыли кражу
В Донецке у памятника Сергею Бубке 23 июня стартует Олимпийский день бега
В Красном Луче открылся пункт приема документов для получения гражданства России
В Луганске в детские садики записывают по электронной очереди
Федерацию автомобильного спорта ДНР возглавил Иван Приходько
В этом году золотые медали в ДНР получат более полутысячи выпускников