Экстренное заявление Народной милиции: ВСУ подожгли зажигательными снарядами семь домов в Ленинском

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-21T17:07:58+03:00

Украинские вояки чаще стали использовать «зажигалки», чтобы заставить людей покинуть свои дома

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Сегодня, 21 июня, в 13:30 боевики Гнатова из 36-й бригады обстреляли населённый пункт Ленинское из вооружения БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов, с применением зажигательных боеприпасов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В результате обстрела бандитам удалось поджечь несколько жилых домов, огонь с которых быстро перекинулся на соседние постройки. На данный момент пожар семи домов удалось локализовать сотрудникам МЧС Республики, - сказал он.

Басурин обратил внимание международных организаций на участившиеся попытки украинских карателей использовать зажигательные боеприпасы против мирного населения, с целью вынудить их оставить свои дома.

ИСТОЧНИК KP.RU