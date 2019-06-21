Экстренное заявление Народной милиции: ВСУ подожгли зажигательными снарядами семь домов в Ленинском
Сегодня, 21 июня, в 13:30 боевики Гнатова из 36-й бригады обстреляли населённый пункт Ленинское из вооружения БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов, с применением зажигательных боеприпасов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- В результате обстрела бандитам удалось поджечь несколько жилых домов, огонь с которых быстро перекинулся на соседние постройки. На данный момент пожар семи домов удалось локализовать сотрудникам МЧС Республики, - сказал он.
Басурин обратил внимание международных организаций на участившиеся попытки украинских карателей использовать зажигательные боеприпасы против мирного населения, с целью вынудить их оставить свои дома.
ИСТОЧНИК KP.RU