Комбриг ВСУ лишал премий бойцов, переводя деньги своим родственникам

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-21T16:23:02+03:00

В ВСУ проблема с финансовой дисциплиной и контролем за расходованием средств. Фото: iz.ru

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Командир 54-й бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко по надуманным причинам лишал премий подчиненных, а выделенные на эти цели денежные средства отправлял родственникам почтовыми переводами. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что командование ВСУ продолжает безуспешные попытки борьбы с хищениями в войсках.

- Так, в соединения и воинские части, несущие службу в зоне проведения карательной операции, направлено указание командующего сухопутными войсками Попко с требованием повысить финансовую дисциплину и усилить контроль за расходованием средств, - рассказал Осадчий.

Начальник пресс-службы пояснил, что поводом тому послужило завершение проверки финансовой деятельности 54-й бригады ВСУ, в результате которой были выявлены переплаты при обеспечении личного состава денежным довольствием и подъемными пособиями на сумму 843 тыс. грн.

- Кроме того, Майстренко по надуманным причинам лишал премий личный состав бригады, а выделенные на эти цели денежные средства в сумме 754 тысячи гривен отправлял родственникам почтовыми переводами, - продолжил он.

- Дополнительными выплатами, положенными за участие в «ООС», обеспечивались стоящие в штате соединения женщины, являющиеся любовницами должностных лиц оперативно-тактической группировки «Север» и оперативного командования «Восток», ни разу не появлявшиеся в части. Выплата так называем «мертвым душам» составила более 250 тысячи гривен, - отметил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU