Комбриг ВСУ лишал премий бойцов, переводя деньги своим родственникам
Командир 54-й бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко по надуманным причинам лишал премий подчиненных, а выделенные на эти цели денежные средства отправлял родственникам почтовыми переводами. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что командование ВСУ продолжает безуспешные попытки борьбы с хищениями в войсках.
- Так, в соединения и воинские части, несущие службу в зоне проведения карательной операции, направлено указание командующего сухопутными войсками Попко с требованием повысить финансовую дисциплину и усилить контроль за расходованием средств, - рассказал Осадчий.
Начальник пресс-службы пояснил, что поводом тому послужило завершение проверки финансовой деятельности 54-й бригады ВСУ, в результате которой были выявлены переплаты при обеспечении личного состава денежным довольствием и подъемными пособиями на сумму 843 тыс. грн.
- Кроме того, Майстренко по надуманным причинам лишал премий личный состав бригады, а выделенные на эти цели денежные средства в сумме 754 тысячи гривен отправлял родственникам почтовыми переводами, - продолжил он.
- Дополнительными выплатами, положенными за участие в «ООС», обеспечивались стоящие в штате соединения женщины, являющиеся любовницами должностных лиц оперативно-тактической группировки «Север» и оперативного командования «Восток», ни разу не появлявшиеся в части. Выплата так называем «мертвым душам» составила более 250 тысячи гривен, - отметил Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU