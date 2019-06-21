2019-06-21T14:13:28+03:00
Общество

Денис Пушилин поручил максимально использовать местные лагеря и пансионаты для оздоровления детей

Об этом он сообщил на совещании по вопросам организации детского отдыха
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Оздоровить детей – важнейшая задача». Фото: ВКонтакте/Денис Пушилин«Оздоровить детей – важнейшая задача». Фото: ВКонтакте/Денис Пушилин
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Глава ДНР Денис Пушилин поручил по-максимуму использовать внутренние курорты для оздоровления детей. Об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам организации детского отдыха.

- Я знаю, что работа по оздоровлению детей идет круглый год, но сейчас начинается самая горячая пора и государство должно взять на себя регулирующую и контролирующую роль по организации детского оздоровления. Мы должны максимально использовать местные лагеря и пансионаты, - отметил Пушилин.

Глава ДНР напомнил о необходимости обеспечения безопасности транспортировки детей, отдыхающих за границей – в России, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии. Организацию достойного детского отдыха он назвал одной из важнейших задач Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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