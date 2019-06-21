Спектакль донецкого драмтеатра "Каренин" будет закрывать международный фестиваль в России

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-21T11:57:34+03:00

Коллектив Донецкой муздрамы принимает участие в фестивале «У Троицы» уже во второй раз. Фото: пресс-служба драмтеатра

Изменить размер текста: A A

Донецкий драмтеатр продолжает покорять сцены России. С 14 по 22 июня 2019 года в подмосковном Сергиевом Посаде проходит VI международный театральный фестиваль «У Троицы», в котором примет участие коллектив МДТ имени М.М. Бровуна, представив премьеру 92-го театрального сезона «Каренин» по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в постановке А. Цыбань. Отметим, что эта поездка стала возможной при содействии «Русского центра».

Кстати, коллектив Донецкой муздрамы принимает участие в фестивале «У Троицы» уже во второй раз. В июне 2018 года актеры Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна удостоились высоких наград, представив драматическую комедию «Вишнёвый сад» А.П. Чехова в постановке российского режиссера Сергея Бобровского.

- Для нас это очень почетно выступать на закрытии фестиваля – 22 июня. Кроме того, мы хотим посмотреть спектакли других театров, в частности, театра-фестиваля «Балтийский дом», а также премьеру режиссера нашего «Вишнёвого сада» – Сергея Бобровского. От этой поездки у нас ожидания новых встреч, новых знакомств и эмоций. И, конечно же, нам хочется наград! - отметила режиссер Анна Цыбань.

В Сергиевом Посаде в этом году зрителей ждут 22 спектакля на 4 площадках, свои постановки представят 18 театров из 14 городов. Среди них 6 спектаклей 5 ведущих театров России. Общее число участников- 450 человек, в числе которых представители Румынии, Швеции и Белоруссии, а также 7 членов высокопрофессионального жюри из Германии и России.

- Это уже четвертая фестивальная поездка в 92-м сезоне. Я уверена, что мы понравимся как российским зрителям, так и критикам. Весь наш коллектив настроен позитивно. Знаю, все у нас получится, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU