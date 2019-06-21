В Седово отремонтировали улицу Комсомольскую
На юге Республики обновили около 19 тысяч квадратных метров покрытия автомобильной дороги Холодное-Седово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.
- Дорожные бригады завершили ямочный ремонт автодороги местного значения Холодное-Седово, проходящей через поселок Седово по улице Комсомольская. Всего восстановлено порядка 19 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении.
В работах, которые начались в конце мая, было задействовано больше десяти единиц спецтехники и порядка двадцати человек. На трех участках установлены лежачие полицейские.
Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин поручил местным властям до лета благоустроить единственный в ДНР морской курорт - поселок Седово Новоазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU