2019-06-21T11:41:47+03:00
Общество

В Седово отремонтировали улицу Комсомольскую

Об этом сообщили в Министерстве транспорта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Единственный морской курорт ДНР - поселок Седово. Фото: ВКонтакте/ДонецкЕдинственный морской курорт ДНР - поселок Седово. Фото: ВКонтакте/Донецк
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На юге Республики обновили около 19 тысяч квадратных метров покрытия автомобильной дороги Холодное-Седово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- Дорожные бригады завершили ямочный ремонт автодороги местного значения Холодное-Седово, проходящей через поселок Седово по улице Комсомольская. Всего восстановлено порядка 19 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении.

В работах, которые начались в конце мая, было задействовано больше десяти единиц спецтехники и порядка двадцати человек. На трех участках установлены лежачие полицейские.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин поручил местным властям до лета благоустроить единственный в ДНР морской курорт - поселок Седово Новоазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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