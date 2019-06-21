Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 60 снарядов и мин

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-21T10:42:46+03:00

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 60 снарядов и мин. Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 60 единиц, - сказал он. - Они пускали в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огнем оказались район Донецкого аэропорта, Спартак, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Октябрь и Коминтерново.

- В результате обстрела в Коминтерново сгорел жилой дом по адресу: улица Кирова, 8, - сообщили в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU