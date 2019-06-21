Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 60 снарядов и мин
ВСУ за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 60 единиц, - сказал он. - Они пускали в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под огнем оказались район Донецкого аэропорта, Спартак, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Октябрь и Коминтерново.
- В результате обстрела в Коминтерново сгорел жилой дом по адресу: улица Кирова, 8, - сообщили в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU