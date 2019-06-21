Почти 3 тысячи юных жителей Луганска отдыхают в пришкольных лагерях

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-21T08:57:19+03:00

Об этом сообщили в администрации Луганска

Изменить размер текста: A A

Около 2,7 тысяч детей отдыхают в 49 лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе школ Луганска. Об этом сообщила начальник управления образования Валентина Кияшко.

- На базе 43 образовательных учреждений работают 49 лагерей с дневным пребыванием, которые посещают 2 665 детей. Из них 1 070 – это дети льготных категорий, – сказала она.

Кияшко добавила, что, помимо традиционных лагерей с дневным пребыванием, которые посещают 2 200 учащихся 1-4-х классов, в этом году в Луганске работают 11 профильных лагерей.

- Дети 5-11-х классов приходят в этот лагерь, и с ними занимаются преподаватели. Причем, приезжают даже преподаватели российских вузов. В этом году работают лагеря разного профиля: с английским, физико-математическим, спортивным, художественно-эстетическим уклонами. Все они пользуются спросом, их посещают 465 детей, – рассказала начальник управления.

Для детского отдыха организована насыщенная культурно-развлекательная программа.

- Дети посещают все наши театры, музеи Луганска, «Ледовую арену», городские бассейны, цирк, аквапарк «Пингвин», – отметила Кияшко.

ИСТОЧНИК KP.RU