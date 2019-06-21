В Макеевке полицейские раскрыли кражу

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-21T08:44:40+03:00

Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР

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Участковые полицейские Советского райотдела задержали злоумышленника, похитившего имущество из дома местной жительницы.

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы поселка Объединенный о краже принадлежащей ей мебели и бытовой техники.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый 34-летний местный житель, давший признательные показания, - сообщил следователь Сергей Мазур.

По факту возбуждено уголовное дело согласно части 3 статьи 164 УК ДНР (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU