В Макеевке полицейские раскрыли кражу
Участковые полицейские Советского райотдела задержали злоумышленника, похитившего имущество из дома местной жительницы.
В дежурную часть поступило сообщение от жительницы поселка Объединенный о краже принадлежащей ей мебели и бытовой техники.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый 34-летний местный житель, давший признательные показания, - сообщил следователь Сергей Мазур.
По факту возбуждено уголовное дело согласно части 3 статьи 164 УК ДНР (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU