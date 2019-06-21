В Донецке у памятника Сергею Бубке 23 июня стартует Олимпийский день бега

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-21T08:01:16+03:00

Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР

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23 июня в Донецке состоится республиканское спортивно-массовое мероприятие «Олимпийский день бега», посвященное 125-летию создания Международного олимпийского комитета.

Международный олимпийский комитет был создан 23 июня 1894 года. С 1948 года по инициативе Международного олимпийского комитета по всему миру проводится «Олимпийский день бега», в котором принимают участие все желающие независимо от статуса и расовой принадлежности.

- Это мероприятие объединяет под флагом олимпийского движения детей и подростков, представителей адаптивного спорта, ветеранов спорта, представителей федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта, спортивные организации и любителей бега. Наша Республика не стала исключением и поддерживает эстафету «Олимпийского дня бега», - рассказали в Минспорта.

В программе - забег на 1000 метров и спортивные эстафеты для детей.

«Олимпийский день бега» стартует на территории РСК «Олимпийский» у памятника Сергею Бубке в 9:30.

Принять участие в Олимпийском дне бега приглашены все желающие жители Республики. Вход и участие свободное.

ИСТОЧНИК KP.RU