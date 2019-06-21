В Донецке у памятника Сергею Бубке 23 июня стартует Олимпийский день бега
23 июня в Донецке состоится республиканское спортивно-массовое мероприятие «Олимпийский день бега», посвященное 125-летию создания Международного олимпийского комитета.
Международный олимпийский комитет был создан 23 июня 1894 года. С 1948 года по инициативе Международного олимпийского комитета по всему миру проводится «Олимпийский день бега», в котором принимают участие все желающие независимо от статуса и расовой принадлежности.
- Это мероприятие объединяет под флагом олимпийского движения детей и подростков, представителей адаптивного спорта, ветеранов спорта, представителей федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта, спортивные организации и любителей бега. Наша Республика не стала исключением и поддерживает эстафету «Олимпийского дня бега», - рассказали в Минспорта.
В программе - забег на 1000 метров и спортивные эстафеты для детей.
«Олимпийский день бега» стартует на территории РСК «Олимпийский» у памятника Сергею Бубке в 9:30.
Принять участие в Олимпийском дне бега приглашены все желающие жители Республики. Вход и участие свободное.
ИСТОЧНИК KP.RU