2019-06-20T00:05:21+03:00
Политика

По-сусанински: Кучма сразу завел в болото Минские переговоры по экономике Донбасса

Полпред Украины в Контактной группе назвал неприемлемые для ЛДНР условия снятия блокады
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Кучма снова в Минске стал проводить политику Порошенко. Фото: dpchas.com.uaЛеонид Кучма снова в Минске стал проводить политику Порошенко. Фото: dpchas.com.ua
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- Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по торговым ограничениям в отношениях с ЛДНР, - заявил на переговорах в Минске 19 июня Леонид Кучма.

Он также отметил, что дорога по снятию блокады должна быть с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности.

В республиках Донбасса отреагировали немедленно.

- Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания, — высказал агентству ДАН свое мнение председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. – За каждым, кто, так или иначе, связан с политикой на Украине, неизменно стоят интересы олигархов.

Спикер ДНР напомнил, что перевод промышленных предприятий на территории ДНР в правовое поле Республики в марте 2017 года стал вынужденной мерой в ответ на ужесточение блокады Донбасса со стороны властей Украины.

Кстати, работавшие до этого времени на территории ДНР предприятия с украинской регистрацией (в основном они принадлежали Ринату Ахметову) исправно платили налоги в украинскую казну. В том числе финансировали войну в Донбассе.

- Заявление Леонида Кучмы об условиях снятия блокады с Донбасса - это верх наглости и лицемерия, - сказал председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. - Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное.

Мирошниченко также добавил: после слов Кучмы уверенность в том, что украинская власть не способна выбраться из зазеркалья, лишь усилилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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