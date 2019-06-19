Коммунальщики восстановили последствия утреннего обстрела Петровского района Донецка
19 июня в результате обстрела Петровского района Донецка пострадала детская городская клиническая больница № 4, плавательный бассейн «Петровский», рельсовый путь в районе военизированной горноспасательной части, десять частных домой и один – муниципальный, линии электропередач, газоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Петровско района Донецка Максим Жуковский.
По его словам, в течение дня коммунальщики завершили восстановительные работы.
Сейчас ответственные службы составляют акты на восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья. Пострадавшим помогут стройматериалами и рабочей силой.
Напомним, что сегодня мощнейшему артиллерийскому обстрелу подвергся ранним утром Петровский район столицы ДНР. По данным СЦКК, огонь велся с позиций противника в районе Марьинки.
ИСТОЧНИК KP.RU