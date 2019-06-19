Минимальная пенсия в ЛНР будет 4 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 20:27 2019-06-19T20:33:09+03:00

С 1 июля повышение пенсионных выплат коснется более 425 тысяч жителей Республики

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Принятое 18 июня Советом министров ЛНР постановление «Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан» коснется более 425 тысяч пенсионеров Республики. Об этом Луганскому информационному центру сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева.

- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Республике будут сделаны реальные шаги по социальной поддержке и защите населения, - сказала она. - Акцент хочу сделать на том, что Глава озвучил повышение пенсии в размере 25%. Так вот, сегодняшнее повышение, которое мы готовим для наших пенсионеров с 1 июля, оно затрагивает основную массу наших получателей пенсий.

Председатель ПФ ЛНР отметила, что сегодня минимальная пенсионная выплата в Республике составляет 3 тысячи 194 рубля, а с 1 июля составит - 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU