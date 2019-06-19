Режима тишины в Донбассе пока не будет

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-19T19:02:28+03:00

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В Минске в очередной раз не удалось договориться о введении режима тишины. Впрочем, подобные договоренности и раньше Украина нарушала. Но на какое-то время это действительно давало передышку. А сейчас обстановка с обстрелами в Донбассе настолько обострилась, что ситуация может перерасти в серьезные боестолкновения.

Накануне встречи в Минске представители ДНР направили ОБСЕ текст проекта заявления Контактной группы о приверженности соблюдению прекращения огня в связи с наступающими сельскохозяйственными работами по уборке урожая.

- К сожалению, сегодня переговорщикам не удалось выполнить поручение Контактной группы предоставить на ее утверждение компромиссный вариант пакета дополнительных мер, — сообщила министр иностранных дел ДНР, полпред Республики в Минске Наталья Никонорова, комментируя итоги заседания подгруппы по безопасности.

Ключевыми темами на переговорах Контактной группы остаются вопросы безопасности, проведения обмена пленными, внедрения механизма по выплате украинских пенсий жителям региона, внедрение формулы Штайнмайера.

Следующая встреча в Минске состоится 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU