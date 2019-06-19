2019-06-19T18:01:03+03:00
Политика

Дарья Морозова: в Минске договорились согласовать поименный список удерживаемых лиц

Прошел очередной раунд переговоров гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Минске сегодня работают все четыре подгруппы Трехсторонней контактной группы. Фото: tury.ruВ Минске сегодня работают все четыре подгруппы Трехсторонней контактной группы. Фото: tury.ru
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- Донецкой Народной Республикой был поднят вопрос подтверждения местонахождения запрашиваемых лиц на территории Украины и обмена информацией относительно их процессуального статуса. По итогам обсуждения были достигнуты договоренности по взаимному обмену указанными данными, а также по согласованию поименных списков удерживаемых лиц, – заявила представитель ДНР в подгруппе, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Она добавила, что также в рамках заседания гуманитарной подгруппы обсуждался механизм передачи иностранных граждан и вопрос процессуального очищения удерживаемых лиц. Кроме того, обговаривались возможности совместного поиска пропавших без вести и идентификации неопознанных тел.

- Заседание прошло в конструктивном ключе, что дает надежду на дальнейшее продвижение в выработке действенных решений, – отметила омбудсмен ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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