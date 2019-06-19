В ДНР за день утонули двое жителей – из Макеевки и Харцызска
Летняя пора, к сожалению, сопровождается печальной статистикой гибели людей в водоемах. Сегодня в пресс-центре МЧС ДНР рассказали о двух таких случаях, которые произошли 18 июня.
- В Никитовском районе Горловки из переходного оголовка водоканала «Северский Донец-Донбасс» спасатели совместно с представителями водоканала извлекли из воды тело мужчины 1988 года рождения, жителя Макеевки, - говорится в сообщении.
А в Харцызске погиб 19-лентий местный житель. Трагедия случилась в водоеме «Колосничка», который находится возле автодороги Макеевка-Харцызск. «Колосничка» - излюбленное место отдыха жителей двух городов.
Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают дончан о соблюдении мер предосторожности во время купания в водоемах.
ИСТОЧНИК KP.RU