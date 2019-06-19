2019-06-19T16:21:49+03:00
Политика

В ДНР за день утонули двое жителей – из Макеевки и Харцызска

Об этом сообщили в МЧС Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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«Колосничка» - излюбленное место отдыха харцызян и макеевчан. Фото: vk.com/club168412106«Колосничка» - излюбленное место отдыха харцызян и макеевчан. Фото: vk.com/club168412106
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Летняя пора, к сожалению, сопровождается печальной статистикой гибели людей в водоемах. Сегодня в пресс-центре МЧС ДНР рассказали о двух таких случаях, которые произошли 18 июня.

- В Никитовском районе Горловки из переходного оголовка водоканала «Северский Донец-Донбасс» спасатели совместно с представителями водоканала извлекли из воды тело мужчины 1988 года рождения, жителя Макеевки, - говорится в сообщении.

А в Харцызске погиб 19-лентий местный житель. Трагедия случилась в водоеме «Колосничка», который находится возле автодороги Макеевка-Харцызск. «Колосничка» - излюбленное место отдыха жителей двух городов.

Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают дончан о соблюдении мер предосторожности во время купания в водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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