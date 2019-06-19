"Огонь по бассейну и детской больнице!" Кто командовал артобстрелом Петровки в Донецке?

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-19T16:03:01+03:00

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Артобстрел Петровского района Донецка из тяжелых орудий и минометов велся военнослужащими 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя. Об этом 19 июня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Особо циничный случай произошел сегодня утром в 4:50. Военный преступник Валерий Гудзь со своими боевиками из 24-й бригады демонстративно осуществил террор жителей Донецка. Его артиллерия выпустила 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибра 120-мм по Петровскому району Донецка, — сказано в заявлении представителя НМ ДНР.

В результате обстрела были повреждены десять жилых домов, здания шахты, бассейна и детской больницы, автомобиль, а также перебиты газопроводы и линия электропередачи. Данные о пострадавших среди мирного населения отсутствуют.

По мнению представителя Управления Народной милиции, обстрел Донецка ранним утром направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта, которые должны состояться 19 июня в белорусской столице.

Обстрелы со стороны ВСУ активизировались. 16 июня около 400 снарядов легли на окраины Донецка. Но активизация действий была еще до этого. Около 10 дней назад Гудзь хвастался, что его бригада продвинулась на 500 метров в "серой зоне" в районе Марьинки, откуда до Петровки рукой подать.

В НМ ДНР заявляют, что позиции сторон принципиально не изменились. В ООС информацию Гудзя тоже опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU