В Донецке артогнем ВСУ повреждения получил знаменитый плавательный бассейн «Петровский»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-19T12:50:22+03:00

Также повреждено медоборудование в детской больнице на миллион рублей

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили новые данные о последствиях массированного артобстрела столицы ДНР.

- В результате обстрела получили повреждение два объекта инфраструктуры: детская городская клиническая больница № 4 по улице Карамзина и плавательный бассейн «Петровский» по улице Архитекторов, 2в в Петровском районе Донецка, — сказано в сообщении СЦКК.

По данным представительства, в больнице поврежден фасад здания и остекление в прачечной. Пострадало медицинское оборудование стоимостью свыше миллиона рублей. В спортивном сооружении поврежден фасад.

Это не первое повреждение бассейна за годы войны. В 2014-2015 годах в сооружении были частично разрушены фасад и остекление, помещения с раздевалками, душевыми и баней. Бассейн восстановили весной 2017 года.

В бассейне «Петровский» можно проводить соревнования международного уровня. На территории расположены физкультурно-оздоровительные залы с современными тренажерами.

Напомним, что украинские войска ранним утром нанесли массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм. В результате обстрела получили повреждения 10 домов в Петровском районе и вентилятор главного проветривания работающей шахты имени Челюскинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU