Воздушная тревога! 20 июня в Донецке заработают сирены
20 июня на территории Донецкой Народной Республики запланировано проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и отбором радиотрансляционной сети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
Горожан просят не беспокоиться. Проверка сирен - вынужденная мера для проверки готовности системы оповещения. Однако, за время военного конфликта в Донбассе сирены не использовались по назначению. Обстрелы начинались, что называется, без предупреждения.
- Эффективность системы оповещения высока при угрозе воздушной атаки, - сказал "КП" дончанин Максим. - Надеемся, этого не случится. Но готовыми нужно быть ко всему.
Напомним, 16 июня Донецк, а так же северное и южное направления Республики, подверглись массивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. По городу было выпущено около 400 снарядов. Пострадали дома, жертв среди мирного населения не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU