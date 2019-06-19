2019-06-19T11:36:00+03:00
Общество

Воздушная тревога! 20 июня в Донецке заработают сирены

Горожан просят не бояться
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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20 июня в Донецке заработают сирены. ФОТО: ВКонтакте20 июня в Донецке заработают сирены. ФОТО: ВКонтакте
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20 июня на территории Донецкой Народной Республики запланировано проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и отбором радиотрансляционной сети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Горожан просят не беспокоиться. Проверка сирен - вынужденная мера для проверки готовности системы оповещения. Однако, за время военного конфликта в Донбассе сирены не использовались по назначению. Обстрелы начинались, что называется, без предупреждения.

- Эффективность системы оповещения высока при угрозе воздушной атаки, - сказал "КП" дончанин Максим. - Надеемся, этого не случится. Но готовыми нужно быть ко всему.

Напомним, 16 июня Донецк, а так же северное и южное направления Республики, подверглись массивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. По городу было выпущено около 400 снарядов. Пострадали дома, жертв среди мирного населения не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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