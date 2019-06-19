Армия Киева обстреляла таможенный пост ДНР

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-19T10:29:15+03:00

За минувшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 196 боеприпасов

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В представительстве ДНР в СЦКК сегодня сообщили, что за истекшие сутки в зоне обстрелов со стороны ВСУ оказались Спартак, Александровка, Донецк (аэропорт, пос. шахты «Трудовская»), Ясное, Докучаевск, Стыла, Григоровка, Красноармейское.

Количество нарушений со стороны ВСУ составило 13 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 196.

По территории ДНР применялось следующее вооружение:

Донецкое направление: минометы 120 мм – 3 раза (45 мин); 82 мм – 2 раза (12 мин); БТР/БМП – 1 раз (20 выстрелов); РПГ/СПГ –6 гранат; АГС –73 гранаты; крупнокалиберные пулеметы – 103 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

Мариупольское направление: артиллерия 122 мм – 1 раз (15 снарядов); минометы 120 мм – 2 раза (22 мины); РПГ/СПГ – 3 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз.

В результате артиллерийского обстрела села Красноармейское на юге ДНР повреждение кровли и остекления получил жилой дом по адресу ул. Пархоменко, 16. Кроме того, осколками повреждены емкости на территории автозаправочной станции.

Также в результате обстрела ВФУ поселка Ясное рядом с Докучаевском зафиксированы возгорания по адресам:

- ул. Победы, 32 – возгорание стройматериалов;

- ул. Победы, 22 – сгорел гараж.

Кроме того, ВФУ совершили целенаправленный обстрел таможенного поста ДНР в поселке Красный Партизан под Ясиноватой из противотанкового орудия калибром 100 мм МТ-12 «Рапира». Прямым попаданием боеприпаса был поврежден вагончик таможенного поста.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU