2019-06-19T10:29:15+03:00
Политика

Армия Киева обстреляла таможенный пост ДНР

За минувшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 196 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Противотанковый снаряд прошил насквозь вагончик таможенного поста в поселке Красный Партизан. Фото: dnr-sckk.ruПротивотанковый снаряд прошил насквозь вагончик таможенного поста в поселке Красный Партизан. Фото: dnr-sckk.ru
Изменить размер текста:

В представительстве ДНР в СЦКК сегодня сообщили, что за истекшие сутки в зоне обстрелов со стороны ВСУ оказались Спартак, Александровка, Донецк (аэропорт, пос. шахты «Трудовская»), Ясное, Докучаевск, Стыла, Григоровка, Красноармейское.

Количество нарушений со стороны ВСУ составило 13 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 196.

По территории ДНР применялось следующее вооружение:

Донецкое направление: минометы 120 мм – 3 раза (45 мин); 82 мм – 2 раза (12 мин); БТР/БМП – 1 раз (20 выстрелов); РПГ/СПГ –6 гранат; АГС –73 гранаты; крупнокалиберные пулеметы – 103 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

Мариупольское направление: артиллерия 122 мм – 1 раз (15 снарядов); минометы 120 мм – 2 раза (22 мины); РПГ/СПГ – 3 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз.

В результате артиллерийского обстрела села Красноармейское на юге ДНР повреждение кровли и остекления получил жилой дом по адресу ул. Пархоменко, 16. Кроме того, осколками повреждены емкости на территории автозаправочной станции.

Также в результате обстрела ВФУ поселка Ясное рядом с Докучаевском зафиксированы возгорания по адресам:

- ул. Победы, 32 – возгорание стройматериалов;

- ул. Победы, 22 – сгорел гараж.

Кроме того, ВФУ совершили целенаправленный обстрел таможенного поста ДНР в поселке Красный Партизан под Ясиноватой из противотанкового орудия калибром 100 мм МТ-12 «Рапира». Прямым попаданием боеприпаса был поврежден вагончик таможенного поста.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донбассе 71-летний дедушка сбил 70-летнюю бабушку, которая ехала на скутере
В Донецке артогнем ВСУ повреждения получил знаменитый плавательный бассейн «Петровский»
Новый министр образования и науки ДНР много лет проработал в Приднестровье
В Донецке после массированного артобстрела повреждены шахта и десять домов
Воздушная тревога! 20 июня в Донецке заработают сирены
Массированный обстрел Донецка: Украинская армия выпустила по столице ДНР 110 артиллерийских снарядов
Опасная вода: в Донбассе 18 человек отравились после купания в озере
Сколько стоит поездка за паспортом РФ из Донецка в Покровское
Гражданские – не мишень: пострадавшую от обстрела мечеть в Донецке посетили представители миссии ООН
Погода на день в Луганске: 19 июня ожидаются грозы и жара до 30 градусов
Погода на день в Донецке: 19 июня будет до 30 градусов тепла
Бойцы роты «Беркут» ЛНР победили на чемпионате Европы по силовым видам спорта
В ЛНР стало проще выбирать дату свадьбы
На войну в Донбассе? Пентагон выделит 250 миллионов долларов на вооружение ВСУ
Зеленский – главе Бундестага: Мы начинаем восстанавливать Донбасс
Экстренное сообщение НМ ДНР: ВСУ обстреляли Республику зажигательными боеприпасами
Глава ЛНР: Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании