Опасная вода: в Донбассе 18 человек отравились после купания в озере

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-19T09:25:48+03:00

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Во многих донбасских водоемах опасно купаться для здоровья. Об этом постоянно напоминают медики и санстанция. Но люди лезут в воду – жара.

Сейчас в Рубежном Луганской области полиция выясняет обстоятельства массового отравления людей в Рубежном. Там в инфекционное отделение больницы попали 18 человек, из них 15 - дети.

Информация о госпитализации людей поступила правоохранителям около 22:00 часов вечера во вторник, 18 июня.

- По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное, - сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай. - Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания. В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU