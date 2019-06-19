Сколько стоит поездка за паспортом РФ из Донецка в Покровское
В ДНР установлены тарифы на проезд организованных групп жителей за получением паспортов РФ в Покровское.
За четыре дня Министерством транспорта уже обеспечен проезд около 100 жителей Республики в село Покровское за получением российских паспортов. На начальном этапе в этом задействованы два республиканских перевозчика. Они установили предельно минимальные расценки на проезд автобусом из ДНР до села Покровское и в обратном направлении.
Стоимость проезда из Донецка до Покровского и обратно составляет 550 рублей.
Напомним, первые документы гражданина РФ были получены жителями Республики 14 июня. Всего за прошедший период выдано 89 паспортов.
Глава ДНР Денис Пушилин издал распоряжение о том, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд граждан Республики в Ростовскую область для получение паспортов гражданина России. Соответствующие поручения были направлены министерствам государственной безопасности, внутренних дел, доходов и сборов, здравоохранения и транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU