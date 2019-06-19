2019-06-19T09:06:39+03:00
Общество

Сколько стоит поездка за паспортом РФ из Донецка в Покровское

В ДНР установили тарифы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В ДНР установлены тарифы на проезд организованных групп жителей за получением паспортов РФ в Покровское. ФОТО: Миграционная службаВ ДНР установлены тарифы на проезд организованных групп жителей за получением паспортов РФ в Покровское. ФОТО: Миграционная служба
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В ДНР установлены тарифы на проезд организованных групп жителей за получением паспортов РФ в Покровское.

За четыре дня Министерством транспорта уже обеспечен проезд около 100 жителей Республики в село Покровское за получением российских паспортов. На начальном этапе в этом задействованы два республиканских перевозчика. Они установили предельно минимальные расценки на проезд автобусом из ДНР до села Покровское и в обратном направлении.

Стоимость проезда из Донецка до Покровского и обратно составляет 550 рублей.

Напомним, первые документы гражданина РФ были получены жителями Республики 14 июня. Всего за прошедший период выдано 89 паспортов.

Глава ДНР Денис Пушилин издал распоряжение о том, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд граждан Республики в Ростовскую область для получение паспортов гражданина России. Соответствующие поручения были направлены министерствам государственной безопасности, внутренних дел, доходов и сборов, здравоохранения и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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