Гражданские – не мишень: пострадавшую от обстрела мечеть в Донецке посетили представители миссии ООН
- Наши коллеги посетили мечеть в Донецке, после того, как она была под обстрелом 4 июня, - сообщили вчера в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook. - Имам рассказал нам, что люди как раз собирались в мечети, чтобы отпраздновать конец месяца Рамадан, мусульманский праздник. К счастью, никто не пострадал.
В Миссии отметили, что религиозные сооружения – это объекты гражданской инфраструктуры. Международное гуманитарное право запрещает целиться по ним.
- Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Гражданские – не мишень, – сказали в в миссии ООН.
Напомним, что утром 4 июня украинские военные открыли огонь из минометов по мечети Ахать Джами в Куйбышевском районе Донецка во время празднования Ураза Байрам. В этот момент в мечети находились люди.
В результате обстрела был поврежден купол мечети. Фото: dnr-sckk.ru
В тот же день на пресс-конференции председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин сообщил, что община обратится в международные организации, в том числе правозащитные, с целью повлиять на власти Украины, чтобы они, наконец, прекратили обстреливать мирных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU