Гражданские – не мишень: пострадавшую от обстрела мечеть в Донецке посетили представители миссии ООН

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-19T08:26:04+03:00

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- Наши коллеги посетили мечеть в Донецке, после того, как она была под обстрелом 4 июня, - сообщили вчера в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook. - Имам рассказал нам, что люди как раз собирались в мечети, чтобы отпраздновать конец месяца Рамадан, мусульманский праздник. К счастью, никто не пострадал.

В Миссии отметили, что религиозные сооружения – это объекты гражданской инфраструктуры. Международное гуманитарное право запрещает целиться по ним.

- Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Гражданские – не мишень, – сказали в в миссии ООН.

Напомним, что утром 4 июня украинские военные открыли огонь из минометов по мечети Ахать Джами в Куйбышевском районе Донецка во время празднования Ураза Байрам. В этот момент в мечети находились люди.

В результате обстрела был поврежден купол мечети. Фото: dnr-sckk.ru

В тот же день на пресс-конференции председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин сообщил, что община обратится в международные организации, в том числе правозащитные, с целью повлиять на власти Украины, чтобы они, наконец, прекратили обстреливать мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU